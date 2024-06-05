На Украине не будут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах

Граждан Украины, у которых есть вид на жительство в других странах, теперь не будут выпускать из-за изменений в законодательстве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя госпогранслужбы Андрея Демченко.

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По его словам, ранее через границу таких украинцев пропускали, однако из-за изменения законодательства и постановления правительства таким гражданам теперь необходимо встать на военный учет.

Ранее на Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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