На Украине не будут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах

По его словам, ранее через границу таких украинцев пропускали, однако из-за изменения законодательства и постановления правительства таким гражданам теперь необходимо встать на военный учет.

Ранее на Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

