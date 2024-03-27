На Украине назвали Telegram угрозой для нацбезопасности

С одной стороны, отметил Буданов, Telegram наносит разрушительный эффект. С другой стороны, при помощи него можно доносить информацию до украинцев, признал он.

Буданов подчеркнул, что лидерами мнений в Telegram могут стать случайные люди, не обладающие должными компетенциями и образованием, что влечет распространение ложной информации в обществе.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о государственном регулировании мессенджера Telegram.

