На Украине назвали Telegram угрозой для нацбезопасности

Telegram — проблема для украинской национальной безопасности, однако им можно пользоваться в интересах Украины. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщило издание «РБК-Украина».

В Верховной раде предложили запретить Telegram на Украине

С одной стороны, отметил Буданов, Telegram наносит разрушительный эффект. С другой стороны, при помощи него можно доносить информацию до украинцев, признал он.

Буданов подчеркнул, что лидерами мнений в Telegram могут стать случайные люди, не обладающие должными компетенциями и образованием, что влечет распространение ложной информации в обществе.

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о государственном регулировании мессенджера Telegram.

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ФОТО: РИА Новости
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