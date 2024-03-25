В Раду внесли законопроект о госрегулировании работы Telegram

Проект закона внесла группа депутатов. В пояснительной записке говорится, что действующий закон о медиа не регулирует работу Telegram.

Парламентарии предложили обязать платформу удалять контент Telegram-каналов по требованию Национального совета по телевидению и радиовещанию. Решения будут принимать без участия судебных органов.

Также прописана возможность блокировать Telegram-каналы и отдельных пользователей.

Вопрос блокировки мессенджера на Украине в ноябре 2023 года поднял секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов. Он заявил о готовности властей полностью запретить Telegram, передает «Радиоточка НСН».

