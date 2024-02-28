В Верховной раде предложили запретить Telegram на Украине

В комитете считают, что во время конфликта с Россией с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности. Инициативу о запрете мессенджера поддержали представители украинских правительственных и общественных институтов.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. По его словам, речь идет не об отдельных пользователях, а о платформе в целом.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов 12 февраля сообщил, что в парламенте обсуждают блокировку анонимных Telegram-каналов, передает «Радиоточка НСН».

