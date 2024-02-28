В Верховной раде предложили запретить Telegram на Украине
Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова предложил заблокировать мессенджер Telegram на Украине, пишет РИА Новости.
В комитете считают, что во время конфликта с Россией с помощью Telegram-каналов создается угроза национальной безопасности. Инициативу о запрете мессенджера поддержали представители украинских правительственных и общественных институтов.
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. По его словам, речь идет не об отдельных пользователях, а о платформе в целом.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов 12 февраля сообщил, что в парламенте обсуждают блокировку анонимных Telegram-каналов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru