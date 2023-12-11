На Украине назвали преступлением отправку ВСУ через Днепр

По его словам, военные переправляются через реку на подручных средствах, и большинство матросов ликвидируют на подходе к берегу.

«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной», — написал Ларин.

Как отметил обозреватель, все силы ВСУ идут на форсирование, и о прорыве дальше не идет и речи, пишет «Свободная пресса». По мнению Ларина, украинскому командованию следует «срочно сворачивать эту операцию».

«Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла», — добавил автор.

Между тем российские военные уничтожили на правом берегу Днепра два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку ВСУ, сообщает телеканал «360».

