На Украине назвали преступлением отправку ВСУ через Днепр
Украинское командование совершает преступление, отправляя ВСУ форсировать Днепр. Об этом пишет обозреватель украинской газеты «Думская» Николай Ларин.
По его словам, военные переправляются через реку на подручных средствах, и большинство матросов ликвидируют на подходе к берегу.
«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России. Оттуда не вывозят раненых. Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной», — написал Ларин.
Как отметил обозреватель, все силы ВСУ идут на форсирование, и о прорыве дальше не идет и речи, пишет «Свободная пресса». По мнению Ларина, украинскому командованию следует «срочно сворачивать эту операцию».
«Продолжающиеся попытки выбросить морпехов на левый берег — что-то за гранью добра и зла», — добавил автор.
Между тем российские военные уничтожили на правом берегу Днепра два танка и замаскированную самоходно-артиллерийскую установку ВСУ, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru