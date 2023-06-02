На Украине назвали количество зарегистрированного у граждан оружия
2 июня 202320:34
Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране зарегистрировано у граждан порядка 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом он сообщил в интервью местным СМИ.
При этом Запад считает, что после окончания военного конфликта эта цифра может превысить три миллиона единиц.
Клименко отметил, что большое количество оружия было выдано в первые дни конфликта. Он также выразил опасения, что впоследствии оно может оказаться в руках криминальных лиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru