На Украине назвали количество зарегистрированного у граждан оружия

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в стране зарегистрировано у граждан порядка 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия. Об этом он сообщил в интервью местным СМИ.

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При этом Запад считает, что после окончания военного конфликта эта цифра может превысить три миллиона единиц.

Клименко отметил, что большое количество оружия было выдано в первые дни конфликта. Он также выразил опасения, что впоследствии оно может оказаться в руках криминальных лиц.

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ОружиеУкраина

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