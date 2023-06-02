На Украине назвали количество зарегистрированного у граждан оружия

При этом Запад считает, что после окончания военного конфликта эта цифра может превысить три миллиона единиц.

Клименко отметил, что большое количество оружия было выдано в первые дни конфликта. Он также выразил опасения, что впоследствии оно может оказаться в руках криминальных лиц.

