Министр обороны Британии: Украина может захватить Крым в этом году
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущем году могут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
Отмечается, что вопреки мнению других официальных лиц Уоллес считает, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым.
Ранее, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью газете Wall Street Journal, что Украина не должна пытаться вернуть Крым в состав страны. По его словам, попытки Киева захватить Крым могут негативно сказаться на всем мире, сообщает «Радиоточка НСН».
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