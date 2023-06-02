Министр обороны Британии: Украина может захватить Крым в этом году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в текущем году могут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. Об этом сообщил Washington Post со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

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Отмечается, что вопреки мнению других официальных лиц Уоллес считает, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым.

Ранее, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью газете Wall Street Journal, что Украина не должна пытаться вернуть Крым в состав страны. По его словам, попытки Киева захватить Крым могут негативно сказаться на всем мире, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:КрымУкраинаВеликобритания

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