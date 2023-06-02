Министр обороны Британии: Украина может захватить Крым в этом году

Отмечается, что вопреки мнению других официальных лиц Уоллес считает, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым.

Ранее, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью газете Wall Street Journal, что Украина не должна пытаться вернуть Крым в состав страны. По его словам, попытки Киева захватить Крым могут негативно сказаться на всем мире, сообщает «Радиоточка НСН».

