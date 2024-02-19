На Украине назвали катастрофой дефицит кадров из-за мобилизации в ВСУ
На Украине существует нехватка кадров, которой ранее не было, сообщил изданию «Укринформ» глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
Он назвал данную ситуацию катастрофой. Депутат указал, что «дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда». Также парламентарий связал нехватку кадров на Украине с мобилизацией в Вооруженные силы Украины.
Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает экономике Украины.
Ранее украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине назвали катастрофой дефицит кадров из-за мобилизации в ВСУ
- Биолог: растворимый кофе опасен для здоровья
- «Оппенгеймер» получил премию BAFTA как лучший фильм
- В США предостерегли НАТО от конфликта с Россией
- Пашинян: РФ не является союзником Армении по вопросу Украины
- Поддерживающие Трампа дальнобойщики отказались доставлять грузы в Нью-Йорк
- В казанском театре оперы и балета отменили спектакль из-за потопа
- Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля
- При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек
- Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru