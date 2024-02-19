На Украине назвали катастрофой дефицит кадров из-за мобилизации в ВСУ

На Украине существует нехватка кадров, которой ранее не было, сообщил изданию «Укринформ» глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Он назвал данную ситуацию катастрофой. Депутат указал, что «дефицит рабочей силы по определенным специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда». Также парламентарий связал нехватку кадров на Украине с мобилизацией в Вооруженные силы Украины.

Наталуха не уточнил, сколько именно работников не хватает экономике Украины.

Ранее украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

