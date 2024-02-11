Украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации

Бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в РФ террористическая организация) с позывным Дикий заявил о готовности зачистить населенный пункт Космач в Иваново-Франковской области, жители которого сопротивляются массовой мобилизации, пишет издание «Страна».

Марочко сообщил об украинских националистах под Красным Лиманом

В селе состоялся стихийный митинг против мобилизации. Женщины не давали сотрудникам военкомата забрать мужей. Местные жители избили одну из селянок, заподозрив ее в сотрудничестве с властями.

Дикий призвал судить участников протестов за государственную измену.

Ранее представитель «Айдара» назвал уклонистов «крысами» и пригрозил им расправой. По его словам, у нацбатальонов достаточно для этого сил и решимости, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
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