Украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации

В селе состоялся стихийный митинг против мобилизации. Женщины не давали сотрудникам военкомата забрать мужей. Местные жители избили одну из селянок, заподозрив ее в сотрудничестве с властями.

Дикий призвал судить участников протестов за государственную измену.

Ранее представитель «Айдара» назвал уклонистов «крысами» и пригрозил им расправой. По его словам, у нацбатальонов достаточно для этого сил и решимости, отмечает «Радиоточка НСН».

