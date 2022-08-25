На Украине назвали Джонсона премьер-министром

Такую должность ему «присвоил» украинский телеканал ICTV во время трансляции совместной пресс-конференции Джонсона с президентом Владимиром Зеленским. В ходе нее украинский лидер уклонился от ответа на прямой вопрос о реальной степени независимости Украины.

По мнению Джонсона, Запад должен бороться с попыткой нормализовать отношения с Путиным.

