На Украине назвали Джонсона премьер-министром

На Украине назвали подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинским премьером, сообщает «РЕН ТВ».

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Такую должность ему «присвоил» украинский телеканал ICTV во время трансляции совместной пресс-конференции Джонсона с президентом Владимиром Зеленским. В ходе нее украинский лидер уклонился от ответа на прямой вопрос о реальной степени независимости Украины.

По мнению Джонсона, Запад должен бороться с попыткой нормализовать отношения с Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Борис ДжонсонУкраина
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