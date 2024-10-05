Столтенберг: После начала СВО Зеленский прятался в бункерах

По его словам, в связи с этим действующий на тот момент глава альянса не мог общаться с Зеленским несколько дней. При этом позже, рассказал Столтенберг, ему все же удалось созвониться с украинским президентом. Тогда Зеленский пожаловался экс-генсеку НАТО, что боится за свою жизнь и потребовал бесполетной зоны, однако альянс не смогу ему этого предоставить.

Ранее Министерство обороны США опровергло утверждения Владимира Зеленского о том, что Запад затягивает поставки ракетного вооружения на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



