Столтенберг: После начала СВО Зеленский прятался в бункерах

В начале специальной военной операции украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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По его словам, в связи с этим действующий на тот момент глава альянса не мог общаться с Зеленским несколько дней. При этом позже, рассказал Столтенберг, ему все же удалось созвониться с украинским президентом. Тогда Зеленский пожаловался экс-генсеку НАТО, что боится за свою жизнь и потребовал бесполетной зоны, однако альянс не смогу ему этого предоставить.

Ранее Министерство обороны США опровергло утверждения Владимира Зеленского о том, что Запад затягивает поставки ракетного вооружения на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / AP
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