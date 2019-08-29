На Украине назначили премьер-министра

Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука. Как пишет РИА Новости, за его кандидатуру проголосовали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Избрать его главой кабмина предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее ставший премьер-министром Гончарук занимал пост замглавы офиса президента Украины. В своей речи новый премьер-министр коснулся экономических проблем страны и подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.

Напомним, СМИ называли Алексея Гончарука «возможным премьером» еще в июле. Кроме того, утверждение чиновника на пост главы кабмина предсказал олигарх Игорь Коломойский, который также угадал с переназначением главы МВД Украины Арсена Авакова.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют уже сегодня, после того, как Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром. Как сообщает «Украинская правда», решение по Авакову принято на заседании президентской фракции «Слуга народа» после бурной дискуссии.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил в эфире НСН долгожительство Авакова в политической верхушке.







