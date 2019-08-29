Спикером Верховной рады избран Дмитрий Разумков

Глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран председателем Верховной рады. Как отмечает RT, за его кандидатуру проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Примечательно, что фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против Разумкова практически единогласно. Остальные фракции также единогласно кандидата от «Слуги народа» поддержали.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия «Слуга народа» набрала более 43%. Также в Верховную раду попали «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука. В новой Раде партия Владимира Зеленского получила 254 мандата, что позволяет ей создать однопартийное большинство.