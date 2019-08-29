Спикером Верховной рады избран Дмитрий Разумков
Глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран председателем Верховной рады. Как отмечает RT, за его кандидатуру проголосовали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Примечательно, что фракция Петра Порошенко «Европейская солидарность» выступила против Разумкова практически единогласно. Остальные фракции также единогласно кандидата от «Слуги народа» поддержали.
Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Партия «Слуга народа» набрала более 43%. Также в Верховную раду попали «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука. В новой Раде партия Владимира Зеленского получила 254 мандата, что позволяет ей создать однопартийное большинство.
Ранее НСН писала, что Верховный суд Украины открыл дело по иску о непризнании результатов досрочных выборов в парламент, которые состоялись 21 июля. Как сообщает «Харьковская правозащитная группа», иск подал житель Винницы, некий Сергей Щетинин. Он оспаривает решение Конституционного суда, который признал законным указ нового президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов. По версии Щетинина, КС при этом руководствовался неофициальной версией Конституции. Её вариант находится в свободном доступе, но так и не была вовремя опубликован в официальных изданиях, как того требуют нормы самого основного закона.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН выразил уверенность, что результаты внеочередных выборов в Раду не будут отменены ни при каких обстоятельствах.
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