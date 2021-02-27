На Украине надеются вернуть контроль над Донбассом за десять лет
В течение ближайших десяти лет Кием сможет вернуть контроль над Донбассом. Об этом заявил член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».
«Я не хочу давать прогнозы, но мне кажется, что реальная перспектива в ближайшие десять лет как минимум у нас есть все-таки освободить Донбасс», - считает Гармаш.
По мнению представителя ТКГ от Украины ее усилия в этом вопросе «находят отклик на Западе».
Ранее подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН заявил, что в Донбассе произойдет эскалация конфликта с подачи украинских властей.
«Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что личные амбиции, подкрепленные кураторами, окончательно похоронили верховенство права на Украине. То, что там происходило, не имеет ничего общего с законодательными актами страны и международного права. Ни в одной стране мира не принимают одним росчерком пера такие решения, которые на себя взял Зеленский. Касаемо засекреченных решений СНБО по поводу Донбасса сразу можно сказать, что они не укладываются ни в какое мирное урегулирования и не имеют ничего общего с выполнением Минских соглашений. Данилов об этом и сам проговорился», - уточнил он.
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