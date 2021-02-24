Кабмин Украины планирует восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года

В распоряжении указывается, что эта задача предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Стратегия была принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее заявил о необходимости лишить РФ права вето в Совете Безопасности организации. По его словам, Москва не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине.



