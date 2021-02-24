Кабмин Украины планирует восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года
Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы между Донбассом и Россией в программу управления госграницами до 2025 года. Решение принято в ходе заседания кабмина по инициативе главы МВД Арсена Авакова.
В распоряжении указывается, что эта задача предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Стратегия была принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее заявил о необходимости лишить РФ права вето в Совете Безопасности организации. По его словам, Москва не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине.
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