Кабмин Украины планирует восстановить контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года

Правительство Украины включило пункт о восстановлении контроля над участком границы между Донбассом и Россией в программу управления госграницами до 2025 года. Решение принято в ходе заседания кабмина по инициативе главы МВД Арсена Авакова.

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В распоряжении указывается, что эта задача предполагает «планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Стратегия была принята во исполнение обязательств Киева по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, передает ТАСС.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее заявил о необходимости лишить РФ права вето в Совете Безопасности организации. По его словам, Москва не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраина
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