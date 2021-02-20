«Карабахский сценарий». Донбасс готовится отражать наступление армии Украины

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что принятое решение секретное и не оглашается.

Данилов также заявил, что каждый командир должен, исходя из обстановки, быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН высказал мнение, что никаких агрессивных действий со стороны Киева не последует.

«Мобилизации однозначно не будет. Будет обычная заморозка. Чисто заморозка. Активизации фазы не будет, боевых действий не будет. Будет попытка попытаться прекратить стрелять. Но сложно. Постоянно то одна, то другая сторона обвиняют друг друга, что те начали первыми стрелять. Думаю, что в результате хотят сделать контроль, чтобы исключить прохождение террористов. Там, как я понимаю, будут специальные пропуска, списки, считается, что через эти КПП проходят террористы, диверсанты, поэтому надо принять меры», - заявил он.

Охрименко добавил, что Украина будет предлагать пересмотреть украинские соглашения, но на это не пойдет Россия и ДНР.

Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН в свою очередь заявил, что в Донбассе произойдет эскалация конфликта с подачи украинских властей.

«Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что личные амбиции, подкрепленные кураторами, окончательно похоронили верховенство права на Украине. То, что там происходило, не имеет ничего общего с законодательными актами страны и международного права. Ни в одной стране мира не принимают одним росчерком пера такие решения, которые на себя взял Зеленский. Касаемо засекреченных решений СНБО по поводу Донбасса сразу можно сказать, что они не укладываются ни в какое мирное урегулирования и не имеют ничего общего с выполнением Минских соглашений. Данилов об этом и сам проговорился», - уточнил он.