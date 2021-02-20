«Карабахский сценарий». Донбасс готовится отражать наступление армии Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины разрешил военным на линии соприкосновения открыть огонь, представитель ЛНР рассказал в эфире НСН, готовы ли республики Донбасса к новой войне.
По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что принятое решение секретное и не оглашается.
Данилов также заявил, что каждый командир должен, исходя из обстановки, быстро принимать решение об уместности открытия огня, если появляется угроза жизни военнослужащих.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН высказал мнение, что никаких агрессивных действий со стороны Киева не последует.
«Мобилизации однозначно не будет. Будет обычная заморозка. Чисто заморозка. Активизации фазы не будет, боевых действий не будет. Будет попытка попытаться прекратить стрелять. Но сложно. Постоянно то одна, то другая сторона обвиняют друг друга, что те начали первыми стрелять. Думаю, что в результате хотят сделать контроль, чтобы исключить прохождение террористов. Там, как я понимаю, будут специальные пропуска, списки, считается, что через эти КПП проходят террористы, диверсанты, поэтому надо принять меры», - заявил он.
Охрименко добавил, что Украина будет предлагать пересмотреть украинские соглашения, но на это не пойдет Россия и ДНР.
Подполковник запаса народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире НСН в свою очередь заявил, что в Донбассе произойдет эскалация конфликта с подачи украинских властей.
«Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что личные амбиции, подкрепленные кураторами, окончательно похоронили верховенство права на Украине. То, что там происходило, не имеет ничего общего с законодательными актами страны и международного права. Ни в одной стране мира не принимают одним росчерком пера такие решения, которые на себя взял Зеленский. Касаемо засекреченных решений СНБО по поводу Донбасса сразу можно сказать, что они не укладываются ни в какое мирное урегулирования и не имеют ничего общего с выполнением Минских соглашений. Данилов об этом и сам проговорился», - уточнил он.
Собеседник НСН отметил, что на линии соприкосновения уже усилилось противостояние, по неофициальным данным, есть жертвы.
«Данилов заявил, что ему поручили пересмотреть сценарий по Донбассу, а также что украинские военные имеют право открывать огонь. Военнослужащими Украины это было воспринято буквально, и сразу после проведения заседания СНБО на линии соприкосновения в Донбассе ситуация резко обострилась. Сейчас на горловском направлении в Донбассе ведутся обстрелы, по еще неподтвержденной информации, уже есть потери среди военнослужащих народной милиции, также ежедневные обстрелы происходят и на луганском направлении. Есть обстрелы на Светлодарской дуге, непонятные движения на попаснянском направлении, ну и в Славяносербском районе также отмечается перемещение техники противника, а вооруженные силы Украины начали применять беспилотные летательные препараты», - заявил он.
Марочко обратил внимание, что США уже выразили поддержку Украине, что означает их поддержку наступательным действиям Киева в Донбассе.
«Все, что сказал Данилов, воспринято буквально, и обострение налицо. Вчера глава Пентагона заявил, что будет поддерживать Украину в вопросах территориальной целостности и защищать от так называемой российской агрессии. То есть США дает добро на войну в Донбассе и будет ее спонсировать. Сейчас раскручивается маховик войны. Ситуация может пойти по карабахскому сценарию, югославскому сценарию, но никак не по пути мирного урегулирования», - заключил представитель ЛНР.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН также заявил, что Украине не стоит пытаться вернуть Донбасс силой. Говоря о возможности введения российских войск на Донбасс, Затулин ответил, что такая возможность не исключена.
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