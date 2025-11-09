Установлена личность причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Инцидент произошел из-за грубого нарушения правил обращения с газовым оборудованием. Взрыв, повлекший обрушение первого подъезда и разрушение шести квартир, утром 8 ноября на улице Ленина спровоцировал один из жильцов. Несмотря на прибытие аварийной газовой службы, которая зафиксировала утечку, хозяин квартиры на первом этаже решил закурить, что и привело к детонации газовой смеси.

В результате происшествия пострадали четыре человека. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число раненых при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти человек.

