Установлена личность причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

Следственные органы установили виновного в частичном обрушении многоквартирного дома в городе Куркино Тульской области, произошедшем в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональный Следственный комитет.

СМИ: Взрыв в жилом доме в Тульской области произошел во время ремонтных работ

Инцидент произошел из-за грубого нарушения правил обращения с газовым оборудованием. Взрыв, повлекший обрушение первого подъезда и разрушение шести квартир, утром 8 ноября на улице Ленина спровоцировал один из жильцов. Несмотря на прибытие аварийной газовой службы, которая зафиксировала утечку, хозяин квартиры на первом этаже решил закурить, что и привело к детонации газовой смеси.

В результате происшествия пострадали четыре человека. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число раненых при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Дмитрия Миляева
ТЕГИ:Тульская ОбластьВзрыв Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры