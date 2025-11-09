Установлена личность причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области
Следственные органы установили виновного в частичном обрушении многоквартирного дома в городе Куркино Тульской области, произошедшем в результате хлопка газовоздушной смеси, сообщает региональный Следственный комитет.
Инцидент произошел из-за грубого нарушения правил обращения с газовым оборудованием. Взрыв, повлекший обрушение первого подъезда и разрушение шести квартир, утром 8 ноября на улице Ленина спровоцировал один из жильцов. Несмотря на прибытие аварийной газовой службы, которая зафиксировала утечку, хозяин квартиры на первом этаже решил закурить, что и привело к детонации газовой смеси.
В результате происшествия пострадали четыре человека. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для подозреваемого.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число раненых при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге из-за запрета мигрантам могут подорожать поездки в такси
- В Китае готовят к выпуску таблетки для продления жизни до 120 лет
- Установлена личность причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области
- Российские «Кинжалы» остановили все государственные ТЭС Украины
- Осенью в России продажи книг по психологии выросли на 20%
- Лавров: МИД прорабатывает поручение Путина с Совбеза 5 ноября
- При крушении вертолета в Дагестане погибли сотрудники КЭМЗ
- Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы
- В «Новом Манеже» открылась выставка московских театральных художников
- Новый утильсбор вызвал рост спроса на электромобили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru