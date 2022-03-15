На Украине начали национализацию тысяч российских вагонов
Компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги) начала национализацию российских вагонов, находящихся на украинской территории, меры коснутся нескольких тысяч вагонов. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.
По словам председателя правления «Укрзализныцы» Александра Камышина, на Украине находятся около 15 тысяч российских вагонов, которые принадлежат 250 компаниям. Железнодорожники начнут составлять перечень вагонов, относящихся к учредителям из РФ.
«Далее будет Кабмин, СНБО, Указ Президента и еще один закон Украины. Процедура займет время, так что начинаем уже. Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ — тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение», — заявил Камышин.
При этом «Укрзализныця» точно установила, что более 3 тысяч вагонов принадлежат российским «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ-Лизинг», «Газпромтранс», «ГТЛК», «Сбербанк Лизинг».
На фоне специальной операции России Украинские железные дороги прекратили любое взаимодействие с Российскими железными дорогами. При этом Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии собственности РФ и российских резидентов на Украине.
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