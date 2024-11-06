На Украине исключили подписание «закона о дровах»

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что президент не будет подписывать скандальный «закон о дровах», сообщает издание «Страна.ua».

Медведев заявил, что за границей некоторые переходят на уголь и дрова

По его словам, по техническим причинам время на ветирование этого документа прошло. Издание напоминает, что «законом о дровах» назвали документ, принятый Верховной Радой 10 октября. Украинцам грозит заключение под стражу за хранение дров без документов об их происхождении.

Год назад на Украине резко увеличился спрос на дрова на случай длительных отключений электричества и отопления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Заксобрание Новосибирской области
ТЕГИ:Украина

Горячие новости

Все новости

партнеры