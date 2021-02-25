На Украине хотят ввести наказание за сотрудничество с Россией

В документе указывается, что если гражданин Украины добровольно занял должность в «незаконных органах власти на временно оккупированной территории», то ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Тюремное заключение грозит также лицам, занявшим выборные должности на неподконтрольных Киеву территориях или помогавшим в организации местных выборов.

Еще один проект закона устанавливает дополнительные основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов за сотрудничество с Россией либо властями неподконтрольных Киеву территорий.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов ранее в эфире НСН скептически оценил решение кабмина Украины о включении восстановления контроля над участком границы между Донбассом и Россией в программу управления госграницами до 2025 года.

«Они постоянно что-то заявляют. Они постоянно готовятся, уже семь лет. Это смешно. Это их ванильные мечты. Да, сейчас они насыщают прифронтовую зону и техникой, и людьми. Но это не первый раз», - сказал Безсонов.

