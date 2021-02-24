«Ванильные мечты». В ДНР ответили на угрозы Украины выйти на границу с РФ
Замминистра информации ДНР оценил в эфире НСН обещание Киева взять под контроль границу с Россией.
Кабмин Украины включил восстановление контроля над участком границы между Донбассом и Россией в программу управления госграницами до 2025 года. Как передает агентство ТАСС, эту программу утвердили в соответствии с обязательствами Киева по имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН скептически оценил решение украинского правительства.
«Они постоянно что-то заявляют. Они постоянно готовятся, уже семь лет. Это смешно. Это их ванильные мечты. Да, сейчас они насыщают прифронтовую зону и техникой, и людьми. Но это не первый раз», - сказал Безсонов.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН заверил, что речи о подготовке нового войны в Донбассе не идет.
«Это будет восстановлено в рамках минских соглашений. Мы делаем все, чтобы это было сделано политическим путем, в полном соответствии с минскими соглашениями, формулой Штайнмайера, утвержденной в нормандском формате», - подчеркнул Бойко.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил о необходимости лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, Москва не может быть посредником в разрешении конфликта на Украине.
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