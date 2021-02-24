«Ванильные мечты». В ДНР ответили на угрозы Украины выйти на границу с РФ

Кабмин Украины включил восстановление контроля над участком границы между Донбассом и Россией в программу управления госграницами до 2025 года. Как передает агентство ТАСС, эту программу утвердили в соответствии с обязательствами Киева по имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире НСН скептически оценил решение украинского правительства.

«Они постоянно что-то заявляют. Они постоянно готовятся, уже семь лет. Это смешно. Это их ванильные мечты. Да, сейчас они насыщают прифронтовую зону и техникой, и людьми. Но это не первый раз», - сказал Безсонов.