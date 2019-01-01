На Украине готовятся к победе Вакарчука над Порошенко на выборах в Раду
Экс-депутат украинского парламента проанализировал для НСН начало избирательной кампании в Верховную раду.
Укрaинскaя пaртия «Слуга народa» в воскресенье предстaвилa чaсть избирaтельного спискa для учaстия во внеочередных выборaх в Верховную рaду. Объявление было сделaно нa съезде пaртии, который прошел в Киеве в присутствии президентa Украины Владимира Зеленского.
Бывший президент Укрaины Петр Порошенко нaзвaл дaльнейший рaзрыв отношений с Россией основой политической плaтформы пaртии «Европейская солидарность». В противовес этому он пообещaл форсировaть движение в евроaтлaнтическом нaпрaвлении.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что преимущество кандидатов, представляющих партию президента Украины Владимира Зеленского, в сознании избирателей сохраняется, несмотря на падение личного рейтинга главы государства.
«Пока динамика доверия Зеленскому сохраняется, несмотря на его личный, упавший до 39 процентов, рейтинг. Почему? Потому что люди еще верят, что он может что-то изменить. Но у него, по сути, нет партии и ее представителей. Один мой знакомый, который собирается баллотироваться в Раду по мажоритарному округу, решил провести исследование электоральных предпочтений, написал некую фамилию кандидата, который, якобы, идет от партии Зеленского. За него «проголосовали» 40 процентов респондентов. Знаете, какую фамилию написал? Чикотило. То есть, людям все равно, кто пойдет - будут голосовать за представителя Зеленского», - сделал вывод эксперт НСН.
Владимир Олейник считает, что у оппонента нынешнего президента Петра Порошенко шансы занять кресло в Верховной раде снижаются. Против него работает время, которое будет его противниками использовано для создания информационных атак, и лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
«Если говорить о проекте Порошенко, то он будет терять влияние. Если говорить о величине потерь, надо учитывать, когда состоятся выборы – летом или осенью. Это важно, потому что люди будут больше узнавать о Порошенко и том, как он замешан в коррупции. 11 июня Конституционный суд будет рассматривать вопрос о дате выборов в Раду, а желание ее перенести у некоторых еще остается. Насколько оно будет реализовано – посмотрим. Кроме того, есть реальный проект Святослава Вакарчука, который будет отбирать голоса у Порошенко – все-таки они находятся на одном электоральном поле», - заявил собеседник НСН.
Политик считает, что шансы влиять на работу парламента Украины снижаются и у других партий. Главная причина в том, что их в депутаты рвутся сомнительные личности.
«Будет безусловное падение двух проектов, связанных с привлечением избирателей юго-востока, - «За життя» и «Оппоблок». Они надеялись на объединение, но… Качество их списков оставляет желать лучшего – это ужас один. Будет серьезная критика, потому что личности, которые находятся в списках, абсолютно не совпадают с идеологией, которую задекларировала одна и вторая партия», - отметил Олейник.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский объяснил в эфире НСН, почему депутаты отказались отправлять в отставку глав МИД, СБУ и Минобороны Украины.
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