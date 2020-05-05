На Украине фиксируется почти 50-процентный всплеск безработицы
Число зарегистрированных безработных на Украине по состоянию на май текущего года на 48% больше – по сравнению с маем 2019-го. Как пишет Интерфакс, об этом заявили в Государственном центре занятости.
Там подчеркнули, что на бирже труда стоят почти 457 тысяч человек. Кроме того, стало известно, что с начала введения на Украине ограничительных мер в связи с COVID-19, статус безработного получили почти 156 тысяч человек. При этом количество вакансий по сравнению с маем 2019-го уменьшилось на 60%.
Ранее НСН писала, что в Международной организации труда (МОТ) предсказали ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления государствами ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
В МОТ считают, что без средств к существованию могут оказаться 1,6 млрд человек в мире, а работы лишатся - 305 млн человек при условии, что режим ограничений будет продлен. Эксперты отмечают, что рабочее время во втором квартале текущего года могло сократиться на 6,7 процента, однако сейчас из-за ограничительных мер прогноз стал хуже - речь идет о сокращении уже на 10,5 процента.
Также эксперты МОТ подчеркивают, что коронавирус ударил по 436 млн предприятий по всему миру.
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