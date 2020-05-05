На Украине фиксируется почти 50-процентный всплеск безработицы

Число зарегистрированных безработных на Украине по состоянию на май текущего года на 48% больше – по сравнению с маем 2019-го. Как пишет Интерфакс, об этом заявили в Государственном центре занятости.

Там подчеркнули, что на бирже труда стоят почти 457 тысяч человек. Кроме того, стало известно, что с начала введения на Украине ограничительных мер в связи с COVID-19, статус безработного получили почти 156 тысяч человек. При этом количество вакансий по сравнению с маем 2019-го уменьшилось на 60%.