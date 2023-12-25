На Украине депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО
Суд на Украине приговорил депутата Черкасского городского совета к пяти годам лишения свободы за поддержку спецоперации России. Об этом сообщил офис генпрокурора страны.
Причиной уголовного преследования депутата стали его прошлогодние разговоры со знакомыми. Якобы мужчина «оправдывал вооруженную агрессию РФ». Фамилия политика не называется.
«Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества», - заявила пресс-служба ведомства в Telegram.
По данным СМИ, речь идет об Александре Замирайло. Он входил в состав фракции политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», ныне запрещенной на Украине.
Ранее гражданина Украины Сергея Цыгипу приговори к 13 годам колонии строгого за передачу ВСУ и СБУ информации о передвижении российских военных, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru