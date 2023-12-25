На Украине депутата Черкасского горсовета осудили за поддержку СВО

Причиной уголовного преследования депутата стали его прошлогодние разговоры со знакомыми. Якобы мужчина «оправдывал вооруженную агрессию РФ». Фамилия политика не называется.

«Он приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества», - заявила пресс-служба ведомства в Telegram.

По данным СМИ, речь идет об Александре Замирайло. Он входил в состав фракции политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», ныне запрещенной на Украине.

Ранее гражданина Украины Сергея Цыгипу приговори к 13 годам колонии строгого за передачу ВСУ и СБУ информации о передвижении российских военных, отмечает «Радиоточка НСН».

