На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

Два беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

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По словам главы области, летательные аппараты выявили и ликвидировали на подлете к Воронежу.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным управления МЧС по Воронежской области, все пожарно-спасательные подразделения столицы региона остаются в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия не зарегистрировано.

Ранее российские военные сбили два дрона самолетного типа на границе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежВоронежская Область

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