На подлете к Воронежу сбили два беспилотника

По словам главы области, летательные аппараты выявили и ликвидировали на подлете к Воронежу.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По данным управления МЧС по Воронежской области, все пожарно-спасательные подразделения столицы региона остаются в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия не зарегистрировано.

Ранее российские военные сбили два дрона самолетного типа на границе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

