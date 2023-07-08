На подлете к Воронежу сбили два беспилотника
Два беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны в Воронежской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
По словам главы области, летательные аппараты выявили и ликвидировали на подлете к Воронежу.
«Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По данным управления МЧС по Воронежской области, все пожарно-спасательные подразделения столицы региона остаются в местах постоянной дислокации, вызовов на происшествия не зарегистрировано.
Ранее российские военные сбили два дрона самолетного типа на границе Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru