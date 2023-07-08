Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников на Украине

«Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства БПЛА на Украине», - написал чиновник.

Турецкая компания Baykar намерена запустить производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине. Выпуск БПЛА могут начать в 2025 году.

В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний заявил о согласовании места для строительства центра Bayraktar на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

