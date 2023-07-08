Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников на Украине

Киев подписал с Анкарой меморандум о развитии производства беспилотных летательных аппаратов на Украине, сообщил в своем Telegram-канале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В Киеве сообщили о подготовке 10 тысяч операторов БПЛА

«Подписал меморандум с турецким министерством промышленности и технологий о развитии производства БПЛА на Украине», - написал чиновник.

Турецкая компания Baykar намерена запустить производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине. Выпуск БПЛА могут начать в 2025 году.

В феврале 2023 года начальник главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний заявил о согласовании места для строительства центра Bayraktar на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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