На Украине арестован депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета
18 декабря 202301:35
На Украине Ужгородский городской суд арестовал депутата, который взорвал гранаты на сессии сельсовета, сообщает РИА Новости.
Он подозревается в совершении террористического акта. Отмечается, что он «пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого». После этого взорвал гранаты.
В настоящее время палату Сергея Батрина охраняют полицейские для того, чтобы не допустить самосуда со стороны родственников пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru