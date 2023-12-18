На Украине арестован депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета

Он подозревается в совершении террористического акта. Отмечается, что он «пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого». После этого взорвал гранаты.

В настоящее время палату Сергея Батрина охраняют полицейские для того, чтобы не допустить самосуда со стороны родственников пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

