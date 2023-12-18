На Украине арестован депутат, взорвавший гранаты на сессии сельсовета

На Украине Ужгородский городской суд арестовал депутата, который взорвал гранаты на сессии сельсовета, сообщает РИА Новости.

На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек

Он подозревается в совершении террористического акта. Отмечается, что он «пытался повлиять на принятие решений руководства и других депутатов, однако не достиг желаемого». После этого взорвал гранаты.

В настоящее время палату Сергея Батрина охраняют полицейские для того, чтобы не допустить самосуда со стороны родственников пострадавших, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ГранатаВзрывыУкраина

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