На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек

«В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены», — подчеркнули в ведомстве.

Позже в МВД уточнили, что из-за ЧП пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Также медики проводят реанимационные мероприятия в отношении взорвавшего боеприпасы.

В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина, которому не дали высказаться, начал бросать гранаты на пол, боеприпасы сдетонировали.

Ранее житель города Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе РФ пригрозил взорвать гранату после ссоры с соседями, напоминает Ura.ru. Правоохранители задержали мужчину.

