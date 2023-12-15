На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек
Депутат из Закарпатской области Украины взорвал гранаты во время заседания сельсовета, по предварительным данным, мужчина погиб. Об этом сообщили в украинском МВД.
«В здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. По предварительной информации, в результате взрыва погиб подрывник, еще 11 человек ранены», — подчеркнули в ведомстве.
Позже в МВД уточнили, что из-за ЧП пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Также медики проводят реанимационные мероприятия в отношении взорвавшего боеприпасы.
В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина, которому не дали высказаться, начал бросать гранаты на пол, боеприпасы сдетонировали.
Ранее житель города Губкинского в Ямало-Ненецком автономном округе РФ пригрозил взорвать гранату после ссоры с соседями, напоминает Ura.ru. Правоохранители задержали мужчину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы
- Южная Корея выразила протест России и КНР из-за пролета самолетов
- Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине
- ОКР не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом
- Евросоюз разблокировал для Польши €5 млрд
- На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек
- Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
- Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест
- Япония заявила о готовности заморозить активы 43 российских организаций
- Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru