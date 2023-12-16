СМИ: Украинский депутат-подрывник пришёл в себя в больнице
Депутат из Закарпатской области Украины, который на днях взорвал гранаты во время заседания сельсовета, пришел в себя в больнице, пишут СМИ. Сейчас его допрашивают правоохранители.
Сообщается, что палату Сергея Батрина охраняют полицейские для того, чтобы не допустить самосуда со стороны родственников пострадавших.
В МВД уточнили, что из-за ЧП пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина, которому не дали высказаться, начал бросать гранаты на пол, боеприпасы сдетонировали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru