СМИ: Украинский депутат-подрывник пришёл в себя в больнице

Сообщается, что палату Сергея Батрина охраняют полицейские для того, чтобы не допустить самосуда со стороны родственников пострадавших.

В МВД уточнили, что из-за ЧП пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. В Сети появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина, которому не дали высказаться, начал бросать гранаты на пол, боеприпасы сдетонировали, напоминает «Радиоточка НСН».

