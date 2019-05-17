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Уход Порошенко довел до слёз главу Еврокомиссии

17 мая07:44

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко, срок полномочий которого скоро истекает. Об этом сообщил в эфире телеканал «Прямой» замглавы администрации лидера Украины Константин Елисеев.

Он рассказал, что во время визита Порошенко в Брюссель глава Еврокомиссии пригласил его в свой кабинет. По словам Елисеева, Юнкер заявил, что за 5 лет они почти сроднились с уходящим президентом Украины.

«Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно», — цитирует Константина Елисеева «Известия».

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Напомним, Петр Порошенко находился в Бельгии с 13 по 14 мая, где участвовал в мероприятиях по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства».

Между тем, на Украине определились с датой инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Его церемония вступления в должность состоится 20 мая в 10:00, решили в Верховной раде. 

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.

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ФОТО: Петр Порошенко грустит
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоЖан-клод ЮнкерЕврокомиссия

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