Уход Порошенко довел до слёз главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко, срок полномочий которого скоро истекает. Об этом сообщил в эфире телеканал «Прямой» замглавы администрации лидера Украины Константин Елисеев.
Он рассказал, что во время визита Порошенко в Брюссель глава Еврокомиссии пригласил его в свой кабинет. По словам Елисеева, Юнкер заявил, что за 5 лет они почти сроднились с уходящим президентом Украины.
«Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно», — цитирует Константина Елисеева «Известия».
Напомним, Петр Порошенко находился в Бельгии с 13 по 14 мая, где участвовал в мероприятиях по случаю десятой годовщины «Восточного партнерства».
Между тем, на Украине определились с датой инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского. Его церемония вступления в должность состоится 20 мая в 10:00, решили в Верховной раде.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в эфире НСН, почему Зеленскому так важно вступить в должность как можно скорее.
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