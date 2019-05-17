Уход Порошенко довел до слёз главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко, срок полномочий которого скоро истекает. Об этом сообщил в эфире телеканал «Прямой» замглавы администрации лидера Украины Константин Елисеев.

Он рассказал, что во время визита Порошенко в Брюссель глава Еврокомиссии пригласил его в свой кабинет. По словам Елисеева, Юнкер заявил, что за 5 лет они почти сроднились с уходящим президентом Украины.

«Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно», — цитирует Константина Елисеева «Известия».