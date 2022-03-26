На юге Украины начали формировать новые военно-гражданские администрации

Как отметил постпред, на этих территориях также запустили процесс трансляции российского телерадиовещания и начали использовать российские рубли.

«Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — сказал Мурадов в беседе с РИА Новости.

Постпред отметил, что Херсонская область и населенные пункты на юге Запорожской области всегда составляли единый хозяйственный комплекс с Крымом.

«Важно консолидировать здоровые силы гражданского общества на юге Украины, и опыт крымчан в этом вопросе может оказаться там весьма полезным», — добавил Мурадов.

