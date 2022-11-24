На сайт офиса Зеленского внесли петицию о переименовании России в Московию

«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация"», — отмечается в обращении.

Петиция набрала около 50 голосов, пишет РИА ФАН. Для рассмотрения Зеленским обращение должны поддержать 25 тысяч граждан. Срок сбора голосов истекает через 92 дня.

В декабре прошлого года депутаты Львовского и Ровенского областных советов обратились к Зеленскому и Верховной раде с просьбой переименовать Россию в Московию, а россиян — в московитов, напоминает телеканал «360». Парламентарии отмечали, что переименование поможет восстановить историческую справедливость.

