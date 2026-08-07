«Веселый молочник» Уолкер сообщил о возможном выдворении из России

По словам Уолкера, в случае подтверждения решения о лишении ВНЖ семье дадут лишь несколько дней на сборы. Фермер подчеркнул, что они не желают покидать Россию, намерены продолжать здесь жить, строить планы и вкладывать силы в развитие хозяйства на Алтае, сообщает RT.

«Это просто для нас шокирующая новость», — признался фермер.

В свою очередь источник РИА Новости, близкий к правоохранительным органам, сообщил о вызове Уолкера в краевую миграционную службу для дачи разъяснений. Дело в том, что Джастас является гражданином России, тогда как его супруга и дети не имеют гражданства и не планируют его получать.

Нарушение связано со статьей 18.8 КоАП РФ, поскольку члены семьи фермера не уведомили миграционные органы о намерении находиться в РФ дольше установленных сроков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

