В России предложили возбудить против Макрона уголовное дело
Париж должен понести правовые, военные и геополитические последствия за призывы французского лидера Эммануэля Макрона усиливать давление на Москву. Об этом сайту aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
По его мнению, первым шагом должно стать возбуждение в отношении Макрона уголовного дела, параллельно запретив ему въезд в Россию. В результате любые официальные контакты с Москвой для него будут автоматически исключены.
Эксперт отметил, что также ответ должен затронуть и французское присутствие на Украине. По его словам, Париж не скрывает интереса к одесским портам, поэтому объектом ударов со стороны России должна стать часть портовой территории. А вместе с этим и любые французские миссии на Украине.
«Если идут французские суда к украинским портам, то, конечно, их надо останавливать. А если там есть сведения об оружии и боеприпасах, то наносить удар», — подчеркнул он
Кроме того, Перенджиев добавил, что следует принимать меры по вытеснению Франции из её традиционных зон влияния.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими призывами об усилении давления на Россию Макрон фактически приказывает киевскому режиму совершать теракты против мирного населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Склонить к сожительству»: Кто стоит за попытками ограничить работу таксистов-«зазывал»
- Психолог назвала главные признаки скрытой депрессии
- Сенат США одобрил масштабное ужесточение санкций против России
- Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий
- Знак качества для ВДНХ: Как статус ЮНЕСКО может изменить турпоток
- Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум из-за бандеровских флагов
- Невыгодный избинг: Почему россияне не спешат покупать дома в Белоруссии
- СМИ: Маск отказал Киеву в использовании Starlink для ударов по РФ
- Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России
- Виноват Трамп? Из-за чего Netflix прикрыл американскую «Игру в кальмара»