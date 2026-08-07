В России предложили возбудить против Макрона уголовное дело

По его мнению, первым шагом должно стать возбуждение в отношении Макрона уголовного дела, параллельно запретив ему въезд в Россию. В результате любые официальные контакты с Москвой для него будут автоматически исключены.

Эксперт отметил, что также ответ должен затронуть и французское присутствие на Украине. По его словам, Париж не скрывает интереса к одесским портам, поэтому объектом ударов со стороны России должна стать часть портовой территории. А вместе с этим и любые французские миссии на Украине.

«Если идут французские суда к украинским портам, то, конечно, их надо останавливать. А если там есть сведения об оружии и боеприпасах, то наносить удар», — подчеркнул он

Кроме того, Перенджиев добавил, что следует принимать меры по вытеснению Франции из её традиционных зон влияния.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими призывами об усилении давления на Россию Макрон фактически приказывает киевскому режиму совершать теракты против мирного населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

