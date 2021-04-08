«Украина не вторгнется первой». В Германии ждут провокаций в Донбассе
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Россия готова защищать российских граждан на Донбассе сильнее, чем шесть лет назад.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.
«Мир уже на грани войны. Только безумец будет пытаться нападать на Крым, который Россия считает своей территорией. РФ будет обороняться и драться, используя все свои мощи, не исключая и атомное оружие. Скорее Украина будет провоцировать Россию на Донбассе, чтобы та сделала какой-то первый агрессивный шаг, какой-то выпад, чтобы потом публично воскликнуть об этом. Я не думаю, что украинская армия может первой вторгнуться на Донбасс. Там все-таки ОБСЕ, это будет заметно, это будет повторение истории Саакашвили, когда он вошел в Южную Осетию, надеясь, что Америка его поддержит, но Америка его поддержала. Но если США все же поддержит Украину, то это будет уже большая война. На Донбассе много людей с русскими паспортами, поэтому Россия будет защищать его сильнее, чем 6 лет назад. Тогда это были просто русскоязычные, а сегодня это российские граждане - совсем другая ситуация», - рассказал он.
Александр Рар добавил, что США при президенте Джо Байдене все меньше ориентируются на мнение ЕС, отстраняя Европу от решений по Украине.
«Я думаю, что ЕС хочет пытаться прыгнуть на поезд, который уехал. Американцы уже взяли инициативу в свои руки, они руководят НАТО, разговаривают с Украиной, которая уже не обращает на Европу внимания. Америка при Байдене отстраняет европейцев от оборонной внешней политики. А ЕС ничего не может сделать и не хочет. Они выдают дежурные фразы – мы будем отслеживать ситуацию, мы будем что-то делать. Все понимают, что Европейский Союз – это такой клуб, где только совещаются, а всем руководит НАТО. Я надеюсь, что Европа объяснит американцам, что Украина – это вопрос европейской политики безопасности, а не американской геополитики. Но американцы при Байдене ведут себя более агрессивно и настойчиво, чем при Трампе. Они не берут во внимание мнение Европы, и это очень опасная ситуация», - предостерег он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Украинский лидер планирует посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».
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