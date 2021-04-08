«Украина не вторгнется первой». В Германии ждут провокаций в Донбассе

Александр Рар добавил, что США при президенте Джо Байдене все меньше ориентируются на мнение ЕС, отстраняя Европу от решений по Украине.

«Я думаю, что ЕС хочет пытаться прыгнуть на поезд, который уехал. Американцы уже взяли инициативу в свои руки, они руководят НАТО, разговаривают с Украиной, которая уже не обращает на Европу внимания. Америка при Байдене отстраняет европейцев от оборонной внешней политики. А ЕС ничего не может сделать и не хочет. Они выдают дежурные фразы – мы будем отслеживать ситуацию, мы будем что-то делать. Все понимают, что Европейский Союз – это такой клуб, где только совещаются, а всем руководит НАТО. Я надеюсь, что Европа объяснит американцам, что Украина – это вопрос европейской политики безопасности, а не американской геополитики. Но американцы при Байдене ведут себя более агрессивно и настойчиво, чем при Трампе. Они не берут во внимание мнение Европы, и это очень опасная ситуация», - предостерег он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Украинский лидер планирует посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».

