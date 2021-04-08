Отмечается, что украинский лидер посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».

В пресс-службе подчеркнули, что Зеленский приехал в Донбасс в качестве верховного главнокомандующего и намерен пообщаться с военнослужащими и поддержать их боевой дух, сообщает RT.

Ранее СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщали, что украинский президент посетит Донбасс 8 или 9 апреля. Ожидалось, что сопровождать Зеленского будет глава его офиса Андрей Ермак, отмечает РИА ФАН.

