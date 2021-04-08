Зеленский приехал в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

СМИ: Зеленский планирует посетить Донбасс

Отмечается, что украинский лидер посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».

В пресс-службе подчеркнули, что Зеленский приехал в Донбасс в качестве верховного главнокомандующего и намерен пообщаться с военнослужащими и поддержать их боевой дух, сообщает RT.

Ранее СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщали, что украинский президент посетит Донбасс 8 или 9 апреля. Ожидалось, что сопровождать Зеленского будет глава его офиса Андрей Ермак, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаДонбассВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры