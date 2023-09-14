Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ
14 сентября 202316:49
Элитные подразделения ВДВ России активно отбивают украинские атаки, пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский в статье Myśl Polska.
По словам Подгурского, российские десантники начали «давить» ВСУ на флангах.
Обозреватель отметил, что успехи отрядов ВДВ на линии боев вызывают негодование у западных экспертов.
Ранее российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро, который был передан военным специалистам для изучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru