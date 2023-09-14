Myśl Polska: российские десантники успешно срывают атаки ВСУ

Элитные подразделения ВДВ России активно отбивают украинские атаки, пишет обозреватель Кшиштоф Подгурский в статье Myśl Polska.

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По словам Подгурского, российские десантники начали «давить» ВСУ на флангах.

Обозреватель отметил, что успехи отрядов ВДВ на линии боев вызывают негодование у западных экспертов.

Ранее российские военные сбили на Украине чешский дрон стоимостью 550 тысяч евро, который был передан военным специалистам для изучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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