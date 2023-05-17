Киев требует от Франции извинений за «цирк Зеленского»

Украинский посол в Париже Вадим Омельченко возмутился словами французских радиоведущих, сравнивших турне президента Украины по Европе с цирковыми гастролями.

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины». – заявил Омельченко, которого цитируют РИА Новости.

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Комик Лоран Герра ранее в эфире радиостанции RTL France прошелся по известным политикам. Он, в частности, пошутил про «кастрюльные концерты» президента Франции Эммануэля Макрона, назвал эквилибристом президента США Джо Байдена, а турне украинского лидера Владимира Зеленского сравнил с путешествием «цирка со зверинцем».

В выходные президент Украины был в Италии и Германии, а в понедельник прибыл в Великобританию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

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Фото: www.president.gov.ua
ТЕГИ:юморФранцияВладимир Зеленский

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