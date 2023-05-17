Киев требует от Франции извинений за «цирк Зеленского»

Комик Лоран Герра ранее в эфире радиостанции RTL France прошелся по известным политикам. Он, в частности, пошутил про «кастрюльные концерты» президента Франции Эммануэля Макрона, назвал эквилибристом президента США Джо Байдена, а турне украинского лидера Владимира Зеленского сравнил с путешествием «цирка со зверинцем».

В выходные президент Украины был в Италии и Германии, а в понедельник прибыл в Великобританию.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее называл канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

