СМИ: ЕС при расширении придется выбирать между Украиной и Турцией
Евросоюз не сможет одновременно принять в состав объединения Турцию и Украину. Об этом пишет Politico.
«Нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение», — отметил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с изданием.
По словам источника, «рынок этого не вынесет».
Значительная поддержка Киева со стороны ЕС может вынудить Брюссель четко обозначить, что Турция никогда не станет членом сообщества. При этом многие в Европе «выдохнут с облегчением», если на выборах президента Турции проиграет настроенная на интеграцию с ЕС оппозиция.
Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая, напоминает телеканал 360. Действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу —более 45%. Второй этап голосования намечен на 28 мая, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru