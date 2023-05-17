СМИ: ЕС при расширении придется выбирать между Украиной и Турцией

«Нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение», — отметил высокопоставленный европейский чиновник в беседе с изданием.

По словам источника, «рынок этого не вынесет».

Значительная поддержка Киева со стороны ЕС может вынудить Брюссель четко обозначить, что Турция никогда не станет членом сообщества. При этом многие в Европе «выдохнут с облегчением», если на выборах президента Турции проиграет настроенная на интеграцию с ЕС оппозиция.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая, напоминает телеканал 360. Действующий глава республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу —более 45%. Второй этап голосования намечен на 28 мая, пишет Ura.ru.

