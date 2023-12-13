Вооруженные силы РФ уничтожили цеха сборки и ремонта украинских БПЛА
Российские войска уничтожили цеха сборки и ремонта украинских беспилотников, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
Также были поражены три склада боеприпасов и склад ГСМ, украинская радиолокационная станция 79К6 «Пеликан», живая сила и военная техника украинской армии в 118 районах.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре и перехватили два украинских беспилотника над Азовским морем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru