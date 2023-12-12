МВФ спрогнозировал «сворачивание» конфликта на Украине в 2025 году

Как отмечается в страновом докладе организации, такой сценарий предполагает более длительный и интенсивный конфликт. ВВП Украины в этом случае снизится на 5% в 2024 году, еще через год роста или падения экономики не ожидается.

Согласно базовому макроэкономическому прогнозу, бои на Украине прекратятся к концу 2024 года. В таком случае ВВП страны вырастет на 3–4%, еще на 6,5% — в 2025 году.

Также МВФ представил позитивный прогноз экономического развития Украины, возможный при высоком уровне инвестиций и притока мигрантов, росте производительности. Срок окончания боевых действий в этом сценарии не определен. Эксперты допускают, что рост ВВП в 2025 году может составить до 10%.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией завершится «не так быстро, как хотелось бы» Киеву, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

