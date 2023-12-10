Путин заявил об отсутствии у Украины будущего

У Украины нет будущего, а у России есть, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военнослужащими. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.

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Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность Украины и отсутствие производственной базы.

«Нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего», - сказал Путин.

Также президент заявил, что российские войска в ходе спецоперации действуют «все грамотнее». Также Путин отметил, что оборонная промышленность набирает обороты.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил поражение страны в случае задержки помощи со стороны США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаВладимир Путин

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