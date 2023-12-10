Путин заявил об отсутствии у Украины будущего
У Украины нет будущего, а у России есть, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военнослужащими. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин.
Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность Украины и отсутствие производственной базы.
«Нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего», - сказал Путин.
Также президент заявил, что российские войска в ходе спецоперации действуют «все грамотнее». Также Путин отметил, что оборонная промышленность набирает обороты.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил поражение страны в случае задержки помощи со стороны США, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ ударили по месту сбора командного состава тактических групп ВСУ
- Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда
- «Без вины виноватые»? Суд рассматривает дела задержанных после стрельбы в брянской гимназии
- «Фобос»: высота сугробов в Москве побьет рекорд 104-летней давности
- Путин заявил об отсутствии у Украины будущего
- Росздравнадзор не зафиксировал серьезного подорожания сосудосуживающих препаратов
- Суд отправил под домашний арест замдиректора брянской гимназии
- Новая вакцина: Миздрав готовится выдать разрешение препарату от COVID
- «Спартак» отказался обжаловать дисквалификацию Абаскаля
- Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru