Путин заявил об отсутствии у Украины будущего

Глава государства обратил внимание на разрушенную промышленность Украины и отсутствие производственной базы.

«Нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего», - сказал Путин.

Также президент заявил, что российские войска в ходе спецоперации действуют «все грамотнее». Также Путин отметил, что оборонная промышленность набирает обороты.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил поражение страны в случае задержки помощи со стороны США, отмечает «Радиоточка НСН».

