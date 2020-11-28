МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

По его словам, МВФ будет сотрудничать с Киевом только в рамках ранее одобренной программы экстренной финансовой помощи. При этом от Украины требуется четко выполнять условия документа.

«Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — цитируют ответ МВФ «Известия».

Марченко также сообщил, что иной финансовой помощи со стороны МВФ Украине ждать не приходится, уточняет Газета.ru.

Напомним, в июне Украина получила от МВФ кредит в объеме 5 млрд долларов сроком на полтора года.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью НСН назвал неверным утверждение, что МВФ «кормит Украину».

«МВФ – мощный рычаг управления государством, через него диктуются условия, по которым Украина должна выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику. И от МВФ многое зависит, потому что неполучение транша обернется тем, что многие дыры нечем будут заткнуть», - уточнил политолог.

