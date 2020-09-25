«Европа — не банкомат»: ЕС призвал Зеленского не ждать благотворительности

Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. С таким заявлением по итогам визита на Украину выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — сообщается в отчёте, опубликованном на сайте объединения.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке реформ, поскольку в настоящий момент темпы реализации планов Владимира Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.