«Европа — не банкомат»: ЕС призвал Зеленского не ждать благотворительности
Евросоюз не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. С таким заявлением по итогам визита на Украину выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — сообщается в отчёте, опубликованном на сайте объединения.
Кроме того, Боррель подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке реформ, поскольку в настоящий момент темпы реализации планов Владимира Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
Ранее исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласился предоставить Украине кредит на $5 миллиардов сроком на 1,5 года. В МВФ отмечают, что украинская экономика сильно пострадает в 2020 году от пандемии коронавируса COVID-19. Кредитные средства должны помочь стране вернуться к экономическому росту, а также обеспечить «продвижение небольшого набора ключевых структурных реформ», рассчитывают в организации.
В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН скептически оценил жест поддержки со стороны МВФ.
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