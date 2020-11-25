«Всё угробили!» Предсказанную Украине «катастрофу» связали с Россией
Катастрофа для Украины началась с распадом СССР и усугубилась с отказом Киева от союза с Москвой, заявил в эфире НСН политолог и экономист Александр Дудчак.
Экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такой прогноз дал экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его мнению, проблемы можно отсрочить на несколько месяцев, если Международный валютный фонд даст Киеву «чуть-чуть денег».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью НСН высказал мнение, что до тех пор, пока у руля страны находятся прозападные политики, перспективы у Украины плачевные.
«Не стоит говорить о катастрофе, как о прогнозе. В этой ситуации страна живет с 2014 года, с Майдана, в котором поучаствовал и сам Саакашвили. И в обозримом будущем на Украине, в ее экономике, улучшений не предвидится, восстановить высокотехнологичные и наукоемкие производства. И на горизонте нет политиков, которые могли бы развернуть курс на прагматический, а не на депопуляцию и окончательное разрушение Украины», - отметил он.
При этом Александр Дудчак назвал неверным утверждение, что МВФ «кормит Украину». Страна, по его словам, пока еще обладает производственными мощностями, в достаточной мере развитым сельским хозяйством.
«МВФ – мощный рычаг управления государством, через него диктуются условия, по которым Украина должна выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику. И от МВФ многое зависит, потому что неполучение транша обернется тем, что многие дыры нечем будут заткнуть», - уточнил политолог.
Исполнительный совет МВФ в июне нынешнего года одобрил для Украины новую кредитную программу. Изначально предполагалось, что в течение полутора лет фонд направит Киеву $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млрд страна получила 12 июня, а остальные, несмотря на ожидания, пока нет.
«Все это началось с развалом СССР, при Януковиче был взлет с немыслимыми процентами ВВП, а затем, когда пришли к власти евроинтеграторы, Ющенко, было наломано немало дров. Потом опять начался подъем и это можно увидеть по курсу гривны: с 2010 по 2013 год он был стабилен, перед Украиной открывались шикарные перспективы и в авиации, судостроении, атомной энергетики. Потом всё это угробили. Катастрофа Украины связана с государственным переворотом и умышленным уничтожением экономики. Развязанная война на Донбассе – это продолжение переворота. Это тоже не может не влиять на экономику. Это мощный и тяжелый фактор уничтожения Украины. И процесс будет идти дальше. Скорее всего, страна пойдет по пути федерализации», - констатировал Александр Дудчак.
«Процесс гниения и разложения Украины будет продолжаться, пока у руля находятся прозападные силы», - уверен политолог.
Собеседник НСН признал, что нынешней катастрофы можно было бы избежать, если бы Москва и Киев остались в едином союзе, но именно ради того, чтобы разделить братские государства, и «случился» майдан в 2014-м году.
«Госпереворот был затеян для того, чтобы не допустить интеграции Украины в евразийские структуры. Аксиома гласит, что Украина в союзе с Россией и другими государствами постсоветского пространства создавала мощный геополитический полюс. Без Украины задача усложняется, так что у этого правительства и предыдущего правительства планов по восстановлению отношений с Россией нет. И это видно на примере Донбасса, когда идет саботаж выполнения Минских соглашений», – заявил НСН украинский политолог.
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter также прокомментировал слова Саакашвили о тяжелой экономической ситуации в стране. Сенатор указал на то, что политик забыл назвать главные причины, которые к этому привели - например, разрыв торгово-экономических связей с Россией, провал политики евроинтеграции и отсутствие иностранных инвестиций.
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