«Всё угробили!» Предсказанную Украине «катастрофу» связали с Россией

Экономику Украины в ближайшее время ждет неизбежная катастрофа, а уже с начала следующего года возникнут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такой прогноз дал экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его мнению, проблемы можно отсрочить на несколько месяцев, если Международный валютный фонд даст Киеву «чуть-чуть денег».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью НСН высказал мнение, что до тех пор, пока у руля страны находятся прозападные политики, перспективы у Украины плачевные.

«Не стоит говорить о катастрофе, как о прогнозе. В этой ситуации страна живет с 2014 года, с Майдана, в котором поучаствовал и сам Саакашвили. И в обозримом будущем на Украине, в ее экономике, улучшений не предвидится, восстановить высокотехнологичные и наукоемкие производства. И на горизонте нет политиков, которые могли бы развернуть курс на прагматический, а не на депопуляцию и окончательное разрушение Украины», - отметил он.

При этом Александр Дудчак назвал неверным утверждение, что МВФ «кормит Украину». Страна, по его словам, пока еще обладает производственными мощностями, в достаточной мере развитым сельским хозяйством.

«МВФ – мощный рычаг управления государством, через него диктуются условия, по которым Украина должна выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику. И от МВФ многое зависит, потому что неполучение транша обернется тем, что многие дыры нечем будут заткнуть», - уточнил политолог.