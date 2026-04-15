МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП России до 1,1%
Международный валютный фонд улучшил прогноз темпов роста ВВП России до 1,1% вместо 0,8, сообщает Forbes.
Это произошло на фоне роста цен на энергоресурсы. Ожидается, что в 2027 году темпы роста данного показателя составят 1,1%. По итогам 2025 года экономика РФ выросла на 1%. Согласно сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2026 году вырастет на 1,3%. Всемирный банк в начале апреля сохранил прогноз по росту российской экономики на этот год на уровне 0,8%.
В январе МВФ ухудшал прогноз по росту экономики России в 2026 году с 1% до 0,8%. В фонде тогда заявили, что на экономическую ситуацию влияет рост цен на энергоносители, который продолжается с 2022 года.
Ранее стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа не стала продлевать временное послабление ограничительных мер, которое позволяло легально продавать нефть и нефтепродукты из России, погруженные на суда до 12 марта 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
