СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
Украина должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) свыше $170 млн по своим долгам. Об этом пишет РИА Новости.
В графике платежей организации указано, что Киев 9 декабря должен осуществить платеж - около 126 млн единиц специальных прав заимствования МВФ. Эта сумма соответствует $171,4 млн. Платеж должен стать заключительным в 2025 году.
Долг Украины перед МВФ уже превысил $14 млрд. В ноябре фонд объявил о достижении предварительного соглашения о новой программе финансирования Киева еще на $8,2 млрд.
Между тем украинский госдолг вырос втрое с 2022 года, на конец сентября он достиг 8,024 трлн гривен ($191,18 млрд), пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам
- Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
- Герасимов проверил работу группировки «Центр»
- В Чебоксарах ребенок и трое взрослых пострадали при атаке БПЛА
- Зеленский отказался от территориальных уступок в мирном плане Трампа
- В Китае экс-главу инвесткомпании казнили за взятки на $156 млн
- В Госдуме оценили судьбу Roblox в России после «жалоб» Мизулиной
- Шойгу: Асеаноцентричная система нужна для безопасности в Евразии
- ПВО сбила над Россией 121 украинский беспилотник
- В Новосибирске загорелось здание педколледжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru