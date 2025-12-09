СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам

Украина должна заплатить Международному валютному фонду (МВФ) свыше $170 млн по своим долгам. Об этом пишет РИА Новости.

В графике платежей организации указано, что Киев 9 декабря должен осуществить платеж - около 126 млн единиц специальных прав заимствования МВФ. Эта сумма соответствует $171,4 млн. Платеж должен стать заключительным в 2025 году.

Долг Украины перед МВФ уже превысил $14 млрд. В ноябре фонд объявил о достижении предварительного соглашения о новой программе финансирования Киева еще на $8,2 млрд.

Между тем украинский госдолг вырос втрое с 2022 года, на конец сентября он достиг 8,024 трлн гривен ($191,18 млрд), пишет 360.ru.

