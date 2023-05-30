МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов

Украина договорилась с Международными валютным фондом (МВФ) о дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 900 миллионов долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.

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«МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования», - говорится в сообщении МВФ.

Ранее в марте валютный фонд договорился с Киевом о предоставлении кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов сроком на четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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