МВФ и Украина договорились о транше на 900 миллионов долларов
30 мая 202317:46
Украина договорилась с Международными валютным фондом (МВФ) о дополнительной финансовой помощи Киеву в размере 900 миллионов долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд.
«МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по первому обзору в рамках механизма расширенного финансирования», - говорится в сообщении МВФ.
Ранее в марте валютный фонд договорился с Киевом о предоставлении кредитной программы на 15,6 миллиарда долларов сроком на четыре года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru