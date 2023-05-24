Глава МВФ вспомнила сказку о Золушке, обсуждая возможный дефолт США

Глава МВФ Кристалина Георгиева считает, что США по силам избежать дефолта. Слова директора фонда приводит РИА Новости.

Вашингтону удастся избежать печальных последствий на фоне превышения ими потолка госдолга, уверена Георгиева. Во время выступления на Катарском экономическом форуме она вспомнила сказку о Золушке.

«История говорит нам, что США будут бороться с угрозой дефолта, придет 11-й час, когда вопрос будет решен», - сказала она.

Глава МВФ призвала центральные банки всех стран сохранять жесткую денежно-кредитную политику, добавив, что ситуация с повышенной инфляцией может поменяться в мире в ближайшие два года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты Америки никогда не окажутся в состоянии дефолта.

