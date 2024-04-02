МВД Украины заявило об отсутствии причин для эвакуации жителей Харькова
Поводов для эвакуации населения из Харькова в настоящее время нет, сообщило в своем Telegram-канале Министерство внутренних дел Украины.
Ведомство заявило, что распространяемая в украинских СМИ информация о подготовке эвакуации Харькова является фейком. По мнению МВД, подобные сообщения распространяются для дестабилизации ситуации в регионе.
В министерстве утверждают, что опасности окружения города российскими войсками нет. По заявлению пресс-службы, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «надежно удерживают линию фронта».
Ранее в эфире украинского телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении всех трансформаторных подстанций и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), передает «Радиоточка НСН».
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